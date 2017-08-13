لاتسيو يخطف السوبر الإيطالي من اليوفي: هدفان في الـ«+90» (فيديو)

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توج فريق لاتسيو بلقب السوبر الإيطالي، بعد أن تغلب على نظيره يوفينتوس، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأوليمبيكو.

تقدم لاتسيو بهدف في الشوط الأول عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني عاد نفس اللاعب ليعزز النتيجة للبيانكزورو في الدقيقة 54 من صناعة ماركو بارولو.

وقلص يوفنتوس الفارق عن طريق باولو ديبالا في الدقيقة 85، وعاد نفس اللاعب ليتعادل لليوفي في الدقيقة 90 من ركلة جزاء.

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وبينما المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل نجح لاتسيو في قتل أمل يوفنتوس نهائيا من خلال تسجيل الهدف الثالث عن طريق أليساندرو مورجيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز توج لاتسيو بلقب السوبر الايطالي للمرة الرابعة في تاريخه، فيما خسر يوفنتوس مباراة السوبر المحلي للعام الثاني على التوالي بعد أن خسر في النسخة الماضية أمام ميلان.