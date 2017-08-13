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45 دقيقة «كلاسيكو» لا ينقصها إلا الأهداف

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45 دقيقة «كلاسيكو» لا ينقصها إلا الأهداف 45 دقيقة «كلاسيكو» لا ينقصها إلا الأهداف

التحرير

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انتهى الشوط الأول لمباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا على ملعب «كامب نو»، في ذهاب السوبر الإسباني.

وشهدت الـ45 دقيقة الأولى ندية كبيرة بين عملاقي إسبانيا، وهو ما جعل فرصة الوصول لشباك تير شتيجين وكيلور نافاس صعبة، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

 الميرنجي يشارك في المباراة بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما ينافس البرسا على اللقب بإعتباره حاملاً لقب كأس ملك إسبانيا، على أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب «سانتياجو برنابيو». 

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التحرير

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