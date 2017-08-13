مكرم محمد أحمد للإعلاميين: معارضة السيسي بشروط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المرحلة المقبلة ستشهد وضع أسس ثابتة إعلامية وتقاليد حرفية ومهنية وحقوق للمشاهد والمواطن يجب أن يلتزم بها الإعلامي أو الصحفي في أثناء تقديم موضوعاته.

وأضاف أحمد خلال لقائه اليوم الأحد مع الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، ببرنامج «حلقة وصل»، المذاع على قناة «أون لايف» أن الصحافة المصرية تستحق مستقبل ووضع أفضل، داعيًا إلى ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بالثقافة بجانب الترفيه والتسلية.

شاهد أيضا

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «لا نتدخل في الدراما أو السياسة، لك - الإعلامي أو الصحفي- أن تعارض السيسي أو نتنقده ولكن بشرط أن يكون في حدود اللياقة والأدب»، مشيرا إلى وجوب إعادة احترام الناس إلى الإعلام من خلال الأداء الجيد والمهني.

ودعا مكرم إلى ضرورة وجود تنسيق بين المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الأخرتين في إدارة العمل الإعلامي في مصر ومحاسبة المؤسسات الصحفية.