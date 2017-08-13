أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مستشفى صدر بسيون.. مولود طبي جديد لا يزال في غرفة الإنعاش (صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشفى صدر بسيون.. مولود طبي جديد لا يزال في غرفة الإنعاش (صور)

11:27 م الأحد 13 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    f6342d7715.jpg

  • عرض 6 صورة

    dfe287b4d0.jpg

  • عرض 6 صورة

    0bd4737803.jpg

  • عرض 6 صورة

    87eddea6b7.jpg

  • عرض 6 صورة

    8f67084e6d.jpg

  • عرض 6 صورة

    47f4fc9079.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- بدء رفع أنقاض منزل سوهاج المنهار.. والمحافظ يحيل الواقعة للنيابة

الألبوم التالى

بالصور- بدء رفع أنقاض منزل سوهاج المنهار.. والمحافظ يحيل الواقعة للنيابة

الغربية - مروة شاهين:
يبدو أن مستشفى الصدر بمركز بسيون في محافظة الغربية "داخل في مخاض جديد"، وكان في "غرفة إنعاش" لإحياء أعمال بنائه طيلة 14 عامًا، انتهت قبل عام ونصف العام بإعلان جاهزيته للعمل، فيما تثبت الأوضاع الحالية أن هذا الإعلان كان "إنذار كاذب" على القدرة الطبية للمستشفى، الذي تحول إلى مجرد مبنى مهجور.

تقدم العديد من أهالي مركز مدينة بسيون بالشكاوى إلى مديرية الصحة في الغربية، خاصة وأن المستشفى يخدم قطاع عريضًا من المنطقة السكنية المحيطة به، إلا أن موعد افتتاحه "لا يزال في علم الغيب"، كما يبدو.

"لا نلقى من المسؤولين غير الوعود. سئمنا إرسال الفاكسات إلى وزراء الصحة"؛ قال إسماعيل شاهين، وهو من أهالي مدنية بسيون، الذين شاهدوا مبنى المستشفى "خارج الخدمة" لسنوات.

نبيل الشريف، مواطن آخر من المدينة، سرد كيف أن كثير من أهالي قرى بسيون يعانون أمراض الربو وحساسية الصدر بسبب انتشار صناعة البويات والفخار ومكامر الفحم داخل المدينة، مضيفًا: "هذه الطبيعة المختلفة للمدينة كانت السبب الرئيسي في فكرة إنشاء مستشفى للصدر بمركز بسيون، إلا أنه منذ الانتهاء من أعمال إنشاء المبنى وما تزال الأوضاع محلك سر دون تجهيز أو تكليف طاقم طبي يشير إلى افتتاح قريب لهذه المنشأة الهامة".

وتقول عائشة المراسي، وهي مريضة بالربو: "كل كام يوم بيجيلي أزمات تنفس ببقي لازم حد يلحقني بسرعة ومستشفى بسيون العام غير مجهزة للحالات الي زيي فبضطر أخد عربية مخصوص لحد مستشفى الصدر بطنطا عشان أعمل جلسات تنفس أو اكشف، رغم إن المبنى هنا جاهز ومتوقف. يرضي مين دا؟".

من جانبه، قال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن مبنى مستشفى صدر بسيون كامل من حيث الإنشاء لكنه متوقف بسبب التجهيز بالمعدات والطاقم الطبي، مشيرًا إلى إرسال لجنتي من وزارة الصحة لمعاينة المبنى ومطابقة الشروط والمواصفات المطلوبة، وهي اخطوة التي سبقت إدراج تجهيزاته ضمن الميزانية الجديدة لعام 2018.

وتم تقسيم مبنى المستشفي الجديد إلى ثلاثة أقسام بتخصيص الأدوار من الأول للثالث لأقسام النساء والتوليد والأطفال المبتسرين، بينما خصص الدور الأرضي لإقامة دار للمسنين إلى جانب استغلال الجزء الأكبر في إنشاء مستوصف على مستوى حديث لعلاج جميع أنواع الأمراض الصدرية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملة أمنية على فنادق العين السخنة تضبط أطعمة فاسدة

    أخبار

  • ضبط 750 كيلو جبنة مفرومة غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

    أخبار

  • تجهيز مستشفى ميداني و12 عيادة و102 سيارة إسعاف لمواجهة السيول بأسوان

    أخبار

  • بالصور- اندلاع حريق في محل تجاري بالمحلة.. وأنباء عن سقوط مصابين

    أخبار

إعلان

3ff25ddd7d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق

حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق