مرتضى منصور: «الزمالك بيغير جلده» (فيديو)

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رحب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بلاعب الفريق الجديد محمود علاء المنضم حديثا من صفوف وادي دجلة.

وقال منصور :"محمود علاء لاعب ملتزم ويحترم كلمته لأنه لم يتلاعب بالنادي وتم الاتفاق معه من أول دقيقة والتزم بالاتفاق وهذا الأمر يعتبر نادرًا في الوقت الحالي".

وأضاف رئيس الزمالك : "سوف تكون سعيدًا مع الزمالك ومع زملائك".

وتابع مرتضي منصور:" تم تغيير "جلد" الفريق بالعديد من اللاعبين كما حدث في 2014، حيث قررت رحيل 14 لاعبًا وأحمد حسام ميدو كان "دكر" وموافقني في هذا الرأي وقمنا بعد ذلك بالتعاقد مع لاعبين جدد ومن ثم حصلنا علي علي الدوري والكأس".

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وواصل:" هذا الموسم هو موسم تأمري وسيتم نسيانه وستعود البطولات خلال الفترة القادمة".

وأضاف مرتضي منصور:" النادي يقوم بالتعاقد مع لاعبين بجميع المراكز التي يحتاحها الفريق وأن هناك ظهير أيسر متميز ولاعب وسط " مدافع متميز أيضا سيتم التعاقد معهم خلال 48 ساعه.

وأختتم:" الزمالك ليس بحاجة للتعاقد مع أي لاعب من المصري خلال الفترة القادمة بسبب تعنت حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي".