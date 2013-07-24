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الحلقة (13) من "ياسمين عتيق": صفية تستضيف "جورية" و"زمردة" في منزلها

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الحلقة (13) من "ياسمين عتيق": صفية تستضيف "جورية" و"زمردة" في منزلها الحلقة (13) من "ياسمين عتيق": صفية تستضيف "جورية" و"زمردة" في منزلها

كتب : محمد أبوضيف منذ 11 دقيقة

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من المسلسل السوري "ياسمين عتيق"، قيام صفية والتي تقوم بدورها الفنانة سولاف فواخرجي، باستضافة المسيحية "زمردة"، والتي تقوم بدورها الفنانة أمارات رزق، والمسلمة جورية والتي تقوم بدورها الفنانة زينة بارافي، في بيتها بعد هربهما من منزل اليهودية زليخة.

ويستمر بحث إسماعيل عن شقيقه جورية، والتي لا يعرف لها مكان، والشكوك تساوره منها بعد معرفته أنها كانت تختبئ بخان الدكة. فيما عرض الجور بجير أغا، على جواد الصباغ، الانضمام لرجاله، وهو ما رفضه "الصباغ" معتبرا نفسه يحارب من أجل الحق فقط، ولن يكون سلاح في يد الأغوات.

وعرض جواد الصباغ على إسماعيل الزواج من شقيقته جورية عقب عودتها، وهو ما يرحب به إسماعيل.

والمسلسل السوري ياسمين عتيق، يجسد مرحلة مهمة من تاريخ دمشق، تبدأ بحكم الوالي رؤوف الباشا، مرورا بحكم الوالي علو باشا وسليم باشا وصولاً لحملة إبراهيم باشا على الإزدهار الذي سيحل بالبلاد.

ويرصد العمل التلون الطائفي والتعايش الإنساني بين المسلمين والمسيحيين واليهود، وهي الصيغة الاجتماعية التي كانت سائدة في مرحلة زمنية هامة من دمشق.

المسلسل من تأليف رضوان شبلي وإخراج المثنى صبح، وبطولة سولاف فواخرجي وأمارات رزق وسلمى المصري وغسان مسعود ومحمد حداقي وعلاء الزعبي وروعة ياسين وعلي كريم.

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