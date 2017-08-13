أبو حامد يُجري اتصالات مع النواب لإقناعهم بقانون الأزهر

التحرير

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قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، إنه سيعيد تقديم قانون تنظيم الأزهر، مع بداية دور الانعقاد الثالث المقرر له مطلع أكتوبر المقبل.

وسبق وأحدث القانون حالة من الجدل الكبير خلال الأشهر الماضية فى دور الانعقاد الثانى، بسبب بعض المواد الغامضة فى القانون، خاصة ما تردد حول كونه قانونًا مفصلًا لإزاحة الشيخ أحمد الطيب عن موقعه شيخًا للأزهر الشريف.

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وأضاف وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، في تصريحات لـ«التحرير»، أنه جمع توقيعات أكثر من 80 نائبًا على القانون، إضافة إلى وجود 120 نائبًا لديهم قناعة بفكرة التشريع، مشيرًا إلى أنه يجرى الاتصالات المكثفة مع النواب، ويجري اللقاءات والاتصالات مع أعضاء مجلس النواب، لإقناعهم بقانون تنظيم الأزهر لأهميته فى هذه الفترة.