مارجريت عازر: الزواج المبكر يزيد الكثافة السكانية

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قالت النائبة مارجريت عازر، إنها ضد مشروع قانون خفض سن الزواج للفتيات من 18 عام ليكون 16 عاما، مشبهة هذا القانون بآخر يقنن الإدمان بحجة أنهم نسبة كبيرة في المجتمع.

وأضافت "عازر" خلال لقائها ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «تن»، اليوم الأحد: «لو إحنا هنعتبر إن الزواج العرفي لصغار السن كتير، فالأولى نقنن قانون لمدمني المخدرات خاصة أن نسبتهم 70%».

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وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن مصر تعاني من ارتفاع نسب الطلاق بسبب زواج القاصرات وعدم إدراكهن متطلبات الحياة الزوجية.

وأردفت بأن مصر تعاني من الكثافة السكانية، والزواج المبكر سيزيد من نسبة الإنجاب، لأن نسبة الخصوبة عند المرأة أعلى مما يتسبب في زيادة الكثافة السكانية، مؤكدة أن الموافقة على زواج القاصرات يسلبهن حقوقهن المكتسبة على مدار سنوات.