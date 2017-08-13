مفاجأة.. تأخر قطار وراء استقالة رئيس السكة الحديد

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كشف اللواء عمرو شعت، مساعد وزير النقل، عن كواليس قبول استقالة رئيس هيئة السكك الحديدية، قائلًا :"قبل الحادث بيومين وتحديدًا يوم الخميس تأخر أحد قطارات الصعيد لمدة 12 ساعة".

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" :"دار اجتماع مطول بين الوزير ورئيس الهيئة الذي أعلن شفاهية نيته التقدم باستقالته ولكن الوزير قال له " خلينا نشوف هنعمل ايه في اللي جاي".

واستكمل:"أول اجتماع لوزير النقل الحالي كان مع هيئة السكك الحديدية، وأخبرته أننا بحاجة إلى إغلاق هذا المرفق لحين الانتهاء من عملية التطوير، لافتًا إلى أن هذا المرفق عانى من الإهمال الشديد في الصيانة".

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وأضاف شعت أن التحقيقات مازالت جارية فيما يخص حادث قطاري الإسكندرية، ولكن المعلومات المبدئية تؤكد إبلاغ القطار الثاني بغلق الإشارات.