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وكيل التموين بالأقصر: النواب سبب إقالتي من منصبي

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وكيل التموين بالأقصر: النواب سبب إقالتي من منصبي وكيل التموين بالأقصر: النواب سبب إقالتي من منصبي

التحرير

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أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، مساء اليوم الأحد، قرارًا بتكليف جمال حجاج أحمد، للقيام بمهام مدير مديرية والتجارة الداخلية في المحافظة، خلفا لسيد الطاهر، إلى حين الإعلان عن الوظيفة.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء عماد أبو العزايم، لفحص كافة أعمال مديرية التموين خلال الفترة السابقة.

 كما أصدر قرارات بتشكيل لجان برئاسة رؤساء المدن لفحص جميع أعمال لجان المخابز والقرارات التي تم اتخاذها بشأنها، وفحص مستودعات الدقيق ومستودعات البوتاجاز، وفحص طلبات بطاقات التموين ومدى دقتها وكذلك جميع شكاوى المواطنين من إدارة التموين وكافة أعمال إدارة التموين بنطاق كل مدينة.

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من جانبه أشار سيد الطاهر وكيل وزارة التموين المُقال في تصريح خاص لـ"التحرير"، إلى أن أعضاء مجلس النواب بالمحافظة وراء إقالته، لافتًا إلى حدوث مشادة بسبب تنفيذ أوامر الوزير بعدم فتح مخابز جديدة في الفترة الحالية.

وأوضح أن هناك تعليمات من وزير التموين بإلزام الوكلاء في المحافظات بعرض طلبات فتح مخابز جديدة عليه، وعدم موافقته على افتتاح مخابز في الفترة الحالية، موضحًا أنه وجب عليه الالتزام بقرارات الوزير، الأمر الذي لم ينل إعجاب النواب، وقيامهم بالاجتماع مع المحافظ لإقالتي.

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التحرير

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