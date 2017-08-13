إعلامية: «لو رميت جوزي وسط 100 بنت.. هيرجعلي سليم» (فيديو)

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ناشدت الإعلامية هبة الزياد، الزوجات بعدم الشك في أزواجهن، مؤكدة ضرورة وجود ثقة بين الزوجة وزوجها حتى تستمر الحياة بينهما.

وقالت «الزياد» خلال حلقة اليوم الأحد ببرنامج "جراب حواء" المذاع على فضائية "إل تي سي": "أنا ممكن أرمي جوزي وسط 100 بنت هيطلعلي سليم"، موضحة أنه يجب أن يكون الزوج والزوجة أصدقاء قبل أن يكونا زوجين.

وتابعت: "لازم يكون فيه صدق بين الراجل ومراته، حتى لو منعتي الراجل إنه يشوف صحابك البنات فهو هيشوف بنات في الشارع وفي شغله، ولو الست هتشك يبقى هتشك في أختها البنت قبل صاحبتها".

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واستكملت الإعلامية: "لازم الست يكون عندها ثقة في نفسها قبل أي حاجه، عشان متشكش في جوزها".