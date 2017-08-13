«الصحة» تعلن العدد النهائي لمصابي «قطاري الإسكندرية»

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم تقديم الخدمات الطبية لكل مصابي حادث تصادم قطاري الإسكندرية، الذي أسفر عن وفاة 41 شخصًا، وإصابة أخرين، إذ احتاجت بعض الحالات لتدخلات جراحية عاجلة، وتم الانتهاء منها جميعًا.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أنه تم تسليم جثامين المتوفين لذويهم بشكل كامل وتصريحات بالدفن، ولم يتبق من أمس سوى 5 أشخاص مجهولين، تعرف ثلاثة أسر على ذويهم وما زال اثنان مجهولين لم يتم التعرف عليهما بعد.

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وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المصابين خرجوا من المستشفيات بعد تماثلهم الشفاء، ولم يتبق سوى 42 حالة فقط، يتم تقديم لهم الرعاية الصحية الكاملة، وسيخرجون من المستشفى خلال أيام قليلة.