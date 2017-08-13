أحمد موسى للإعلام: «كفاية مبالغة.. السكة الحديد مش هتتصلح في يوم» (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إصلاح منظومة السكة الحديد في مصر لا يمكن تحقيقه فى ليلة واحدة، لكن عملية الإصلاح قد تستغرق 5 سنوات.

وأضاف موسى، خلال برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "تغيير الحكومة ليس حلا بعد حادث قطارى الإسكندرية، لكن يجب أن تعمل الحكومة على وضع حلول واقعية، ويكون هناك رقابة وتحمل المسئولية".

وتابع: "النائب العام أمر باستدعاء 10 من مسئولى هيئة السكة الحديد بشأن حادث قطارى منطقة خورشيد بالإسكندرية، والتحقيقات ستصل أى شخص له علاقة بالحادث مهما كانت طبيعة عمله أو منصبه ومكانته".

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واستكمل: "الحوادث بتحصل على طول، وبعض المواقع تبالغ اليومين اللي فاتوا ووزارة النقل بتطلع تكذب في الأخبار غير الصحيحة".