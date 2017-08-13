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بالصور- "هواوي" تحتفل بافتتاح فرعها الـ"12" في مصر

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مصراوي Masrawy

بالصور- "هواوي" تحتفل بافتتاح فرعها الـ"12" في

10:56 م الأحد 13 أغسطس 2017

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كتبت-مروة شوقي:

احتفلت شركة هواوي للهواتف الذكية، بافتتاح فرعها الرسمي الثاني عشر بمصر في مدينة نصر، لتقديم كافة خدمات الدعم الفني لمنتجات الشركة من الأجهزة والهواتف الذكية ومختلف خدمات ما بعد البيع بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال جورج لي، مدير مكتب مصر لمجموعة هواوي لأجهزة المستهلك، الذي شهد حفل الافتتاح-، إن "هواوي تسعى لزيادة معدلات رضاء عملائها من خلال فلسفة متفردة تعتمد على توفير الاتصال الثنائي مع العميل من خلال مراكز خدمة العملاء المعتمدة ونقاط الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية".

وأضاف: "افتتحنا هذا الفرع الجديد طبقًا لإستراتيجية الشركة التي تسعى لخدمة كافة عملائنا بشكل محترف من خلال التوسع في خدماتنا لتغطية كافة أنحاء الجمهورية".

وأكد "لي"، على استمرار هواوي في ضخ للاستثمارات في السوق الاتصالات المصرية التي تعتبرها من الأسواق الهامة والواعدة في المنطقة، ولذلك قامت هواوي بافتتاح 9 مراكز خدمة أخرى خلال العام الجاري موزعة على محافظات الجمهورية من خلال خطتها التوسعية".

وتقدم هواوي مجموعة من الخدمات منها "خدمة وأنت في مكانك"، التي توفر خدمة سريعة لأرسال الأجهزة الي الصيانة واستعادتها مرة أخري مجاناً دون الحاجة للذهاب إلى مراكز الخدمة، ومنح خدمة التأمين ضد الحوادث و التي توفر للعميل إمكانية تغيير الشاشة المكسورة مجاناً في خلال أول 3 شهور من تاريخ الشراء، بالإضافة الي قيام الشركة بالبدء في تشغيل أول مركز في مصر لإستبدال الأجهزة التي تتضمن عيوب الصناعة خلال 14 يوم من تاريخ الشراء في أقصر وقت ممكن.

كما توفر الشركة الموقع الرسمي لها باللغة العربية لخدمة العملاء في مصر من خلال حزمة من الخدمات التفاعلية منها الدردشة الإلكترونية، إضافة الي خدمة الخط الساخن 19286 لتقديم الدعم الفني للرد على جميع استفسارات العملاء طوال أيام الأسبوع.

كما تقوم الشركة بتقديم الخدمات والدعم للعملاء من خلال 26 مراكز خدمة معتمدة بالتعاون مع أكبر مقدمي الخدمات في مصر.

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مصراوي Masrawy

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