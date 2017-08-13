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نائب يطالب باعتبار «الحاسب الآلي» مادة أساسية بالمدارس

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نائب يطالب باعتبار «الحاسب الآلي» مادة أساسية بالمدارس نائب يطالب باعتبار «الحاسب الآلي» مادة أساسية بالمدارس

التحرير

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تقدم النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، بسوال  إلي  المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن اعتبار مادة الحاسب الآلي مادة غير أساسية، ولا يوجد بها رسوب، أو نجاح.

وأضاف عبد الستار، أن القرار له مردود سلبي، وبمثابة إهدار للمال العام، مشيرًا إلى أن كل مدرسة بها معمل كمبيوتر كلّف الدولة ملايين الجنيهات، إلى جانب وجود معلمين متخصصين لتدريس مادة الحاسب الآلي.

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وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أن الاهتمام بهذا الأمر يساعد التلاميذ على مواكبة التطور التكنولوجي في عام الحاسبات، والمعلومات، وتكنولوجيا العصر، مطالبًا بالعدول عن القرار.

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التحرير

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