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«الإسكان» تكشف موعد انتهاء صرف تعويضات سكان مثلث ماسبيرو (فيديو)

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«الإسكان» تكشف موعد انتهاء صرف تعويضات سكان مثلث ماسبيرو (فيديو) «الإسكان» تكشف موعد انتهاء صرف تعويضات سكان مثلث ماسبيرو (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور أحمد درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير العشوائيات، إن عددا من أسر مثلث ماسبيرو تلقوا تعويضات مالية ضمن خطوة تطوير المنطقة، موضحًا أنه تم خروج حتى الآن 25 شيك تعويضات لأهالي مثلث ماسبيرو، كما أن الشيكات تصدر تباعًا.

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وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد ببرنامج «راي عام»، على قناة «تن»، أن أهالي المنطقة خيروا بين ثلاثة بدائل، وهي: إما التعويض المادي، أو الذهاب إلى السكن بحي الأسمرات، أو الرجوع للمنطقة بعد تطويرها، موضحًا أن 22% من الأسر أصرت على الرجوع للمنطقة بعد تطويرها.
 
وتابع: «7% أسرة قرروا الذهاب للأسمرات، والباقي بقى قال ياخد حقة مادي»، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من صرف شيكات تعويضات سكان مثلث ماسبيرو خلال شهرين بحد أقصى.
 

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التحرير

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