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السعودية تستحدث منظومة جديدة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج في مطارات بلدانهم

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مصراوي Masrawy

تستحدث منظومة جديدة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج في مطارات بلدانهم

10:13 م الأحد 13 أغسطس 2017

السعودية تستحدث منظومة جديدة لإنهاء إجراءات دخول الحجاج في مطارات بلدانهم

ارشيفيه

الرياض – (أ ش أ):

استحدثت السعودية ممثلة في المديرية العامة للجوازات منظومة جديدة لتسهيل قدوم حجاج بيت الله الحرام عبر إنهاء اجراءات دخولهم في المطارات الدولية لبلدانهم القادمين منها قبل توجههم للمملكة لأداء فريضة الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مديرية الجوازات السعودية ستقوم بذلك في عدد من دول العالم وعبر عدة مراحل.. وشملت المرحلة الاولى على سبيل التجربة سفر عدد من الموظفين السعوديين للتواجد في مطار كوالالمبور بماليزيا لإنهاء إجراءات دخول حجاج بيت الله الحرام من العاصمة الماليزية قبل وصولهم للمملكة لأداء فريضة الحج لهذا العام وذلك بإدخال جميع البيانات ( بيانات الحاج وجواز سفره وتسجيل الخصائص الحيوية له وأخذ صورته الشخصية ) وحين وصولهم للمملكة يتم فقط التحقق من هوية القادم للحج ومطابقة بياناته مع جواز سفره وسرعة إنهاء إجراءات قدومه.

وكان مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى قد استقبل اليوم رحلة خطوط " ناس " رقم 6042 القادمة من كوالالمبور , وعلى متنها عدد من الحجاج الماليزيين الذين تم إنهاء إجراءاتهم في مطار كوالالمبور حيث تم تسهيل دخولهم بعد التأكد من سلامة إجراءاتهم.

وأشارت الوكالة الى أن مبادرة الجوازات تشكل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن ومن المتوقع أن تسهم بشكل بارز في تسهيل اجراءات حجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات لهم.

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Asha

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