إصابة سيدة وابنتيها صدمتهن سيارة في دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

أصيبت سيدة وابنتاها في حادث سير وقع بقرية "أبو عياد" التابعة لكفور الغاب في محافظة دمياط، مساء اليوم الأحد، بعد أن صدمتهن سيارة خاصة.

وتجمهر عدد من الأهالي لمنع قائد السيارة من الهرب وجرى إبلاغ قوات الشرطة ووصلت سيارة إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى المركزي.

وأكد شهود عيان أن السائق كان يسير مسرعًا وفشل في التحكم في السيارة، ما أدى إلى سقوط الأم وابنتيها على الأرض، في الوقت الذي نفى فيه مصدر طبي وفاة الأم بحسب ما تردد من شائعات، لافتًا إلى أن الإصابات تراوحت بين كدمات وجروح متفرقة وجرى إدخال إحدى الفتاتين إلى العناية المركزة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ونشر "مصراوي" قبل يومين تقريرًا بعنوان (طرق دمياط "شبح" يهدد الأهالي.. وعشرات الضحايا يدفعون ثمن الإهمال)، رصد حوادث يومية تشهدها طرق الإقليم أسفرت عن وفاة وإصابة العشرات من أهالي المحافظة، في الوقت الذي تزايدت فيه الشكاوى من سوء حالة هذه الطرق وتهالكها، إلى جانب غياب التواجد الأمني في الكثير من المحاور المرورية المهمة، وذلك في أعقاب وفاة وإصابة 18 شخصًا خلال أسبوع، فضلاً عن وفاة 9 أشخاص خلال شهر واحد.

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