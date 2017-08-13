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محافظ الغربية: تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة للقضاء على التكدس

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مصراوي Masrawy

محافظ الغربية: تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة للقضاء على التكدس

09:59 م الأحد 13 أغسطس 2017

محافظ الغربية: تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة للقضاء على التكدس

محافظ الغربية أحمد ضيف صقر

طنطا - أ ش أ: 

قال محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، إنه تم تخصيص ظهير صحراوي للمحافظة للقضاء على التكدس بالمحافظة، وبهدف التوسع في الرقعة الزراعية والسكانية والصناعية بالمحافظة وليس التوسع العمراني فحسب، وإنه ستتم إقامة منطقة صناعية كبيرة، كما سيتم توسيع الرقعة الزراعية لإصلاح ما أفسده التوسع العمراني داخل المحافظة في الرقعة الزراعية ولتوفير فرص عمل للشباب وتوفير إسكان.

جاء خلال لقاء جماهيري عقده المحافظ بنادي المعلمين بزفتى في إطار زيارته اليوم الأحد للمركز لافتتاح عدد من المشروعات، حيث استمع خلاله إلى مطالب وشكاوى أهالي مركز ومدينة زفتى للعمل على حلها على الفور.

كما صرح المحافظ بأنه يجري العمل في بناء 178 مدرسة على مستوى المحافظة منهم 12 مدرسة بمركز زفتى، وسيتم الانتهاء منها قريبا، كما أكد أنه يتابع كافة المشروعات بصفة دورية لضمان الانتهاء منها في مواعيدها المحددة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير كافة الأمصال بالمستشفيات وزيادة عدد الأطباء بالوحدات الصحية والتأكد من تقديم الخدمة الطبية لأهالي المركز على أكمل وجه، كما أصدر توجيهاته لرئيس المركز بمراجعة كافة طلبات الإسكان الاجتماعي وذلك لسرعة تسلميها إلى مستحقيها.

حضر اللقاء أعضاء مجلس النواب عن مركز ومدينة زفتى ووكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.​

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