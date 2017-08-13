تفاصيل لحظات الذعر بعد تعطل فرامل قطار أبوقير (فيديو)

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تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة توقف قطار أبو قير رقم 29 المتجه إلى محطة مصر.

وقال شهود عيان إن القطار كان يسير بشكل طبيعي وزادت سرعته قبل اقترابه من محطة فيكتوريا التي لم يتوقف فيها، مشيرين إلى أن سائق القطار قفز منه خلال سيره وسط دهشة الركاب.

من جانبها، نفت هيئة السكك الحديد في الإسكندرية الواقعة، وأصدرت بيانا اليوم الأحد، قالت خلاله إنه لا صحة تماما لما نشر عن تجاوز قطار أبو قير السرعة المقررة وعدم توقفه بمحطة فيكتوريا، وأشارت إلى حدوث عطل مفاجئ بفرامل القطار رقم ٢٩ المتجه إلى محطة مصر بعد خروجه من محطة سيدي بشر.

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وأضاف البيان: «سائق القطار المذكور أبلغ عن العطل في الحال، وتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمحطة فيكتوريا إلى أن تم السيطرة على القطار بمحطة الرمل الميري دون حدوث أية مشكلات، وتخزينه واستبداله في الحال بقطار آخر».