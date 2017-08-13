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الأوقاف: إجراء اختبارات تميز للأئمة والخطباء للحصول على مزايا

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مصراوي Masrawy

الأوقاف: إجراء اختبارات تميز للأئمة والخطباء للحصول على مزايا

09:27 م الأحد 13 أغسطس 2017

الأوقاف: إجراء اختبارات تميز للأئمة والخطباء للحصول على مزايا

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إجراء اختبارات تميز للأئمة والخطباء المتميزين المنتسبين للوزارة الراغبين في دخول هذه الامتحانات وذلك تحفيزا لهم على مواصلة التحصيل العلمي ومواكبة مستجدات العصر والقدرة على التعامل المتميز مع قضاياه.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الأحد-، أن كل من ينجح في اختبار الأئمة المتميزين يحصل على بطاقة (كارنيه) إمام متميز، وفي اختبار الخطباء المتميزين يحصل على بطاقة خطيب متميز، أو خطيب متطوع متميز، وكذلك الأمر بالنسبة للواعظات المعينات أو من يعملن بالمكافأة أو المتطوعات.

وأضاف البيان أن نجاح الإمام في اختبار الأئمة المتميزين يعد شرطًا رئيسًا لترشحه للسفر أو الترقية أو العمل بمساجد النذور أو المساجد الكبرى.. ويجوز للوزارة في حالة الضرورة أن تجمع بين امتحان السفر والتميز أو الترقية والتميز أو العمل بمساجد النذور أو المساجد الكبرى والتميز في امتحان واحد إذا اقتضت الضرورة ذلك.. على أن تكون هذه الامتحانات تحريرية وشفوية مركزية بديوان عام الوزارة ولا يعتد بالامتحان الشفوي وحده ولا امتحان المديريات وحدها".

كما يُمنَح كل من يجتاز امتحان الأئمة المتميزين مكافأة تشجيعية لمرة واحدة قدرها ألف جنيه ما لم يكن الامتحان ترشيحا لأمر آخر، ويعد النجاح في امتحان التميز بالنسبة لخطباء المكافأة شرطا للحصول على بدل خطباء المكافأة المتميزين ويقتصر التقدم لخطباء المكافأة المتميزين على حملة المؤهلات العليا.

كما تُجدد بطاقة الإمام المتميز والخطيب المتميز تلقائيًا، ما لم يرتكب الإمام أو الخطيب مخالفة يقتضي التحقيق فيها حرمانه من هذا التميز.

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