عبد الله بن زايد يبحث مع المبعوث الأمم المتحدة تطورات الأوضاع في اليمن

(وكالات)

استقبل عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإمارتية، اليوم الأحد، جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث تطورات الأوضاع في اليمن والجهود التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لحل الأزمة اليمنية إضافة إلى جهود الإغاثة التي تبذل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

ووفقًا للبيان، رحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية، مؤكدًا دعم دولة الإمارات لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن وحرصها على تقديم الدعم والعون للأشقاء في اليمن.

كما شدد الوزير الإماراتي على الموقف التاريخي لدولة الإمارات تجاه دعم اليمن وشعبه والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق وصون سيادته ووحدته.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي بالدعم الذي تقدمه دولة الإمارات لليمن والمساعدات الإنسانية المتواصلة التي تحرص على إيصالها إلى الشعب اليمني.