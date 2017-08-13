أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

كلاسيكو السوبر| ميسي يقود برشلونة.. وكريستيانو خارج تشكيل الريال

Google+ Print
كلاسيكو السوبر| ميسي يقود برشلونة.. وكريستيانو خارج تشكيل الريال كلاسيكو السوبر| ميسي يقود برشلونة.. وكريستيانو خارج تشكيل الريال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة فريقيهما التي سيلعبان بهما مباراة اليوم على ملعب كامب نو في ذهاب كأس السوبر الا باني.

وجاءت تشكيل برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى: تيرشتيجن

دفاع: ألبا، بيكيه، أومتيتي، أليكس فيدال

وسط: انييستا، بوسكيتس، راكيتيتش

هجوم: ليونيل ميسي، ديولوفيو، لويس سواريز

البدلاء: سيليسين، سيميدو، دينيس، ماسكيرانو، ألكاسير، ديني، سيرجي روبيرتو

شاهد أيضا

بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: نافاس

دفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال

وسط: كروس، كاسيميرو، كوفاسيتش

هجوم: جاريث بيل، ايسكو، بنزيما

البدلاء: كاسيا، ناتشو، كريستيانو رونالدو، ثيو، لوكاس، أسينسيو، سيبايوس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)