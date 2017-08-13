كلاسيكو السوبر| ميسي يقود برشلونة.. وكريستيانو خارج تشكيل الريال

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أعلن ارنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة وزين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن تشكيلة فريقيهما التي سيلعبان بهما مباراة اليوم على ملعب كامب نو في ذهاب كأس السوبر الا باني.

وجاءت تشكيل برشلونة كالتالي :

حراسة المرمى: تيرشتيجن

دفاع: ألبا، بيكيه، أومتيتي، أليكس فيدال

وسط: انييستا، بوسكيتس، راكيتيتش

هجوم: ليونيل ميسي، ديولوفيو، لويس سواريز

البدلاء: سيليسين، سيميدو، دينيس، ماسكيرانو، ألكاسير، ديني، سيرجي روبيرتو

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بينما جاء تشكيل ريال مدريد كالتالي :

حراسة المرمى: نافاس

دفاع: مارسيلو، راموس، فاران، كارفاخال

وسط: كروس، كاسيميرو، كوفاسيتش

هجوم: جاريث بيل، ايسكو، بنزيما

البدلاء: كاسيا، ناتشو، كريستيانو رونالدو، ثيو، لوكاس، أسينسيو، سيبايوس