أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

أول تعليق من رئيس هيئة السكك الحديدية بعد استقالته (فيديو)

Google+ Print
أول تعليق من رئيس هيئة السكك الحديدية بعد استقالته (فيديو) أول تعليق من رئيس هيئة السكك الحديدية بعد استقالته (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية المستقيل، إنه طلب من وزير النقل هشام عرفات إعفاءه من منصبه قبل الحادث بـ24 ساعة.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أصبحت فردا من أفراد الشعب وليس من حقي التحدث عن حادث قطاري الإسكندرية، فأنا قدمت استقالة لأن الموقف يحتم عليا إتاحة الفرصة لوزير النقل لاختيار الأفضل".

وأكد شوشة أنه لا يتنصل من أى مسئولية فى حادث قطار الإسكندرية، مشددًا على أنه قدم استقالته إيمانًا منه بمسئوليته السياسية عن الحادث: "فيه تراكمات سابقة بس اللي للأسف بتتحاسب عليها، ولازم نسيب فرصة للحكومة والوزير وهنشوف السكة الحديد الفترة الجاية بشكل تاني خالص".

شاهد أيضا

واستكمل: "البلد كلها بتنهض وفيه مشاريع بتتعمل كان مفروض تتعمل من 30 سنة لازم نستحمل شوية مع بعض".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)