أول تعليق من رئيس هيئة السكك الحديدية بعد استقالته (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال اللواء مدحت شوشة، رئيس هيئة السكك الحديدية المستقيل، إنه طلب من وزير النقل هشام عرفات إعفاءه من منصبه قبل الحادث بـ24 ساعة.

وأضاف شوشة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "90دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": "أصبحت فردا من أفراد الشعب وليس من حقي التحدث عن حادث قطاري الإسكندرية، فأنا قدمت استقالة لأن الموقف يحتم عليا إتاحة الفرصة لوزير النقل لاختيار الأفضل".

وأكد شوشة أنه لا يتنصل من أى مسئولية فى حادث قطار الإسكندرية، مشددًا على أنه قدم استقالته إيمانًا منه بمسئوليته السياسية عن الحادث: "فيه تراكمات سابقة الحكومة بس اللي للأسف بتتحاسب عليها، ولازم نسيب فرصة للحكومة والوزير وهنشوف السكة الحديد الفترة الجاية بشكل تاني خالص".

شاهد أيضا

واستكمل: "البلد كلها بتنهض وفيه مشاريع بتتعمل كان مفروض تتعمل من 30 سنة لازم نستحمل شوية مع بعض".