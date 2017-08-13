البرلمان يستجوب وزير النقل في جلسة طارئة (فيديو)

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صرح اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، بأنه سيتم استدعاء وزير النقل، هشام عرفات، في جلسة استماع طارئة بلجنة النقل في البرلمان عن حادث قطاري الإسكندرية.

وقال طعيمة في مداخلة هاتفية اليوم الأحد ببرنامج «صح النوم» المذاع على فضائية «إل تي سي» أن وزارة النقل في كل دول العالم تنفق على الدولة، بينما فى مصر يحدث العكس، مشيرا إلى أن بقاء المسئولين في مناصبهم يؤدي إلى الفساد.

واعتبر رئيس اللجنة البرلمانية أن الحديث عن خسائر السكك الحديدية شماعة لا يجب الاستناد إليها، ساخرا: «الست اللي بتبيع فجل في مصر بتكسب».

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وتابع: «أي عمل بلا إدارة نتيجته صفر»، مؤكدًا أنه لا يجب البقاء على موظف لا يقوم بدوره داخل وزارة النقل.