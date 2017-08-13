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وكيل زراعة البرلمان: «سعر الكتكوت الإنجليزي 810 جنيهات.. مين هيشتريه؟»

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وكيل زراعة البرلمان: «سعر الكتكوت الإنجليزي 810 جنيهات.. مين هيشتريه؟» وكيل زراعة البرلمان: «سعر الكتكوت الإنجليزي 810 جنيهات.. مين هيشتريه؟»

التحرير

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كتب: كريم محجوب

قال رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صفقة الكتاكيت المستوردة من إنجلترا تنُم عن الفشل الذريع الموجود داخل وزارة الزراعة، ووصف الصفقة بـ«شغل فانتازيا».

وأقامت محافظة أسوان حفل استقبال رسمى لوصول أول شحنة كتاكيت قادمة من إنجلترا إلى مطار أسوان الدولى تضم 42 ألفًا و740 رأسًا، كمرحلة أولى لصالح مشروع مزارع إنتاج جدود الدواجن التابع لمجموعة شركات الوادى القابضة بمصر، والجارى تنفيذه بمنطقة توشكى جنوبي المحافظة باستثمارات تصل إلى 890 مليون جنيه.

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وأوضح تمراز في تصريحات خاصة لـ"التحرير" اليوم الأحد أن "الكتكوت " الإنجليزي تجاوز ثمنه 45 دولار، ما يعادل 810 جنيهات للكتكوت الواحد، لافتا إلى أن إجمالي الصفقة بلغت 25 مليون دولار، متسائلًا إلى من سيتم بيع هذا الكتكوت؟ هل للفنادق الكبرى أم للمواطن البسيط؟ وهل ندعم الطبقة العليا أم ندعم المواطن البسيط؟

واستطرد النائب البرلماني: الأولى أن ندعم المزارع المحلية والمشروعات المتوسطة والصغيرة حتى يتم خفض الدواجن.

 

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التحرير

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