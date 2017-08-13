ماذا تفعل beIN SPORTS في وقت عرض «الكلاسيكو» على قناة مصرية؟

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نجحت قناة ON sport المصرية، في الحصول على حقوق البث الحصري لـ «كلاسيكو الأرض» بين ريال مدريد، وبرشلونة، في السوبر السوبر الإسباني، والمقرر اقامتها في العاشرة من مساء اليوم الأحد.

واعتاد جمهور الكرة في مصر على مشاهدة مثل هذه المباريات الكبرى في البطولات العالمية، عبر قنوات beIN SPORTS، والتي تكتفي حاليًا بتغطية مباراة منتخب المحليين أمام نظيره المغربي، ومباراة ودية بين روما وسيلتا فيجو، واعادة بث مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الذي انطلق أول أمس الجمعة، واعادة مبارة إيطاليا وألمانيا للسيدات.

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ويحل الريال ضيفًا على برشلونة بملعب «كامب نو» حيث يشارك الميرنجي في المباراة بصفته بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك البرسا باعتباره حاملا لقب كأس ملك إسبانيا، على أن يقام لقاء الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب «سانتياجو برنابيو».