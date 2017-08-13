مران الزمالك| يحيى يُصعد ثلاثي شاب وعودة «طاهر»

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عاد أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتدريبات الفريق اليوم، التي يشهدها ملعب عبد اللطيف أبو رجيله، بمقر النادي بميت عقبة.

وتواجد الثنائي عمر صلاح ومحمود عبد المنصف حراس مرمى الفريق في التدريبات اليوم وقاما بأداء التدريبات بشكل قوي على هامش المران.

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وقام الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة طارق يحيي بتصعيد الثلاثي يوسف أحمد حسن ومحمد حمدي مواليد 98 ومحمود حسن مواليد 97، للفريق الأول.

ومن المقرر أن يشارك الثلاثي الصاعد في تدريبات الفريق خلال فترة الإعداد للموسم القادم، وطالب الجهاز الثلاثي بالتركيز خلال الفترة القادمة من أجل أخذ فرصتهم مع الفريق مطالبًا إياهم باستغلالها.