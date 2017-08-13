أهالي الوراق يرفضون الانتقال لحي الأسمرات (فيديو)

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قال يحيى المغربي، رئيس المجلس المحلي الشعبي السابق بجزيرة الوراق، إن اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اقترح على أهالي الجزيرة نقلهم إلى حي الأسمرات ورفضوا ذلك.

وأضاف المغربي، خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم": "اللقاء انتهى دون الاتفاق، والمشاورات متواصلة، ولكن التطوير لابد أن لا يترتب عليه ضرر".

وتابع رئيس المجلس المحلي الشعبي السابق: "عدل ربنا بيقول طور وخلينا، الدولة هتعمل اللى هي عايزاها، لكن مش على حساب مصلحة الناس، فيه مساحة 30 فدانًا معدة للبناء أمام معهد ناصر، فلو كان هناك جدية من الدولة لتوفير أماكن بديلة لأهالي الجزيرة، فينبغي بناء وحدات سكنية للأهالي بهذه المنطقة".

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واستكمل: "ولكن الوزير رفض وقال الأرض دي مش هتنفع نبني عليها حاجة للأهالي".