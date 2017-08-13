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الحسيني: قطر تحاول أن تستلهم تجربة إيرانية من أيام «الثورة الخمينية» (فيديو)

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الحسيني: قطر تحاول أن تستلهم تجربة إيرانية من أيام «الثورة الخمينية» (فيديو) الحسيني: قطر تحاول أن تستلهم تجربة إيرانية من أيام «الثورة الخمينية» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن دولة قطر تحاول استلهام التجربة الإيرانية منذ الثورة الخمينية، وذلك عن طريق مطالبتها بتدوير إدارة شعائر الحج في المملكة العربية .

وأضاف الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن قطر تعمل على عدة محاور أثناء مواجهة تكتل «3+1» المناهض للإرهاب، وأولها هو الادعاء كذبًا بأن هذا التكتل يعمل على منع مواطنيها من أداء شعائر الحج.

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وتابع الحسيني، أن «قطر تعمل بنظام العيار اللي ميصبش يدوش»، متبعين في ذلك سياسة ادعائية دولية تظهرها في موقف دولة مضطهدة.

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التحرير

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