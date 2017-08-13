الحسيني: قطر تحاول أن تستلهم تجربة إيرانية من أيام «الثورة الخمينية» (فيديو)

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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن دولة قطر تحاول استلهام التجربة الإيرانية منذ الثورة الخمينية، وذلك عن طريق مطالبتها بتدوير إدارة شعائر الحج في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الحسيني، خلال برنامج «بتوقيت القاهرة»، المذاع على قناة «أون لايف»، أن قطر تعمل على عدة محاور أثناء مواجهة تكتل «3+1» المناهض للإرهاب، وأولها هو الادعاء كذبًا بأن هذا التكتل يعمل على منع مواطنيها من أداء شعائر الحج.

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وتابع الحسيني، أن «قطر تعمل بنظام العيار اللي ميصبش يدوش»، متبعين في ذلك سياسة ادعائية دولية تظهرها في موقف دولة مضطهدة.