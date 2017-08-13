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بالصور.. عرض منزل طفولة "ترامب" للإيجار.. وهذا سعر الليلة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. عرض منزل طفولة "" للإيجار.. وهذا سعر الليلة

09:05 م الأحد 13 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

بخلاف الآيس كريم في مصر.. تعرف على

الألبوم التالى

بخلاف الآيس كريم في .. تعرف على "مرطبات" دول العالم

كتب - هشام عواض:

يحلم البعض بالإقامة في منازل المشاهير للتعرف على معيشتهم وكيف يقضون أوقاتهم مع عائلاتهم، وان كنت تريد الإقامة في منزل طفولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فأصبح هذا ممكنًا الآن.

وأعلنت شركة "Airbnb"، عن عرض  لمن يريد الإقامة في المنزل الذي قضى فيه "ترامب" طفولته ، وذلك بمقابل 725 دولار في الليلة الواحدة (أي قرابة 13 ألف جنيه مصري)، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

ويقع المنزل في منطقة جاميكا آي ستيتيس في مدينة نيويورك، وولد فيه "ترامب" في عام 1946، لفريد وماري ترامب، وقضى فيه طفولته حتى عمر 4 سنوات.

ويضم المنزل 5 غرف نوم و3 حمام وسريرين و أريكة، ولا يزال يحتفظ بالأثاث الأصلي كما هو. وتم بيع المنزل بمقابل 2.14 مليون دولار في مارس الماضي، من قبل مطور العقارات في نيويورك مايكل ديفيس.

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مصراوي Masrawy

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