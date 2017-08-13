مميش يستقبل وزيرة الاستثمار في الإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، في حضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وقياداتها، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

في بداية اللقاء، عبر الفريق مُهاب مميش عن تقديره للجهد المبذول من قبل وزارة الاستثمار في دفع عجلة الاستثمار بمنطقة القناة ضمن خريطة الدولة الاستثمارية، مؤكدًا على أهمية تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وتعاونها لتحقيق التنمية المنشودة وتغيير مستقبل المنطقة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويسهم في توفير فرص عمل للشباب.

وأوضح الفريق مميش أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توفير مناخ استثماري مدعومًا ببنية تشريعية تضمن تحقيق مصالح الدولة وتصب في صالح المستثمر، لافتًا إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا الصدد، معلنًا عن جولات خارجية في القريب العاجل لجذب المستثمرين.

وشدد رئيس الهيئة على أن تنمية سيناء هى الوسيلة المُثلى للحفاظ على أمن واستقرار هذه البقعة الغالية من أرض الوطن، وأعقب ذلك استعراض الفريق مميش التطورات المتعلقة بمشروعات التنمية وفرص الاستثمار المتاحة وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، كما أطلع الفريق وزيرة الاستثمار على المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية بالمنطقة.