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«وزير النقل وقيادات السكة الحديد» في اجتماع طارئ تحت القبة.. غدًا

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«وزير النقل وقيادات السكة الحديد» في اجتماع طارئ تحت القبة.. غدًا «وزير النقل وقيادات السكة الحديد» في اجتماع طارئ تحت القبة.. غدًا

التحرير

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أكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعًا، فى الساعة الحادية عشرة صباح غد الاثنين، لمناقشة «كارثة» حادث تصادم قطارين بالإسكندرية، يوم الجمعة الماضي، الذى تسبب فى وقوع عدد من الوفيات والمصابين.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن اللجنة وجهت الدعوة للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ومسئولي هيئة السكة الحديد؛ للمشاركة في الاجتماع للوقوف على ملابسات الحادث، الذي نجم عنه العديد من الضحايا من المصريين.

وأشار إلى أنه سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى خطط في سبيل تطوير مرفق السكك الحديدية، ليقدم الخدمة على أعلى مستوى للمواطنين، وتجنب القطارات المتكررة.

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وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اجتماع الغد جاء بعد موافقة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب علي طلب لجنة النقل بعقد اجتماع طارئ لبحث حادث تصادم قطارى الإسكندرية.

وأضاف قرقر، فى تصريحات لـ«التحرير»، أن وزير النقل هشام عرفات سيشارك في الاجتماع، لبحث الحادث وآليات تطوير مرفق السكة الحديد.

وكانت الإسكندرية قد شهدت حادث تصادم قطارين يوم الجمعة الماضي، وأسفر عن وفاة أكثر من 40 شخصًا، وإصابة أكثر من 100 آخرين.   

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التحرير

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