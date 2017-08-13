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مصادر قضائية: إعادة النظر في رئاسة أقسام مجلس الدولة أواخر سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

مصادر قضائية: إعادة النظر في رئاسة أقسام مجلس الدولة أواخر سبتمبر المقبل

08:44 م الأحد 13 أغسطس 2017

مصادر قضائية: إعادة النظر في رئاسة أقسام مجلس الدولة أواخر سبتمبر المقبل

مجلس الدولة

كتب –محمود الشوربجي:

صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، أن هناك حركة مرتقبة في رئاسة أقسام مجلس الدولة أواخر سبتمبر المقبل بحيث سيتم إعادة النظر في مختلف الأقسام التي سيحال مستشاريها للمعاش الفترة المقبلة.

أضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن أبرز التغييرات المرتقبة ستكون بقسم التشريع الذي يتولى رئاسته حاليًا المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والذي سيتفرغ لرئاسة المجلس وإدارته شئونه فقط، على أن يتولى أحد المستشارين رئاسة قسم التشريع ومتابعة القوانين المعروضة عليه.

أشار إلى أن هناك بعض رؤساء الأقسام الذين سيصلون إلى سن المعاش الفترة المقبلة، وهو ما يستلزم إجراء تعديلات بأقسام المجلس.

لفت إلى أن المستشار أبو العزم باق في تسيير كافة ملفات قسم التشريع، نافيًا تولي المستشار أحمد أبو النجا، نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة قسم التشريع خلفًا لأبو العزم.

أوضح أن حركة التعديلات المرتقبة سيتم مناقشتها خلال اجتماعات المجلس الخاص الذي يضم كبار شيوخ المجلس ويُعقد بشكل مستمر لمتابعة ملفات المجلس.

كان الرئيس عبد الفتاح أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.

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مصراوي Masrawy

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