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أوقاف الإسكندرية: مهمتنا جعل المساجد منارات علمية لجذب الشباب

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مصراوي Masrawy

أوقاف الإسكندرية: مهمتنا جعل المساجد منارات علمية لجذب الشباب

08:45 م الأحد 13 أغسطس 2017

أوقاف الإسكندرية: مهمتنا جعل المساجد منارات علمية لجذب الشباب

وزارة الأوقاف

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الشيخ محمد العجمى، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن المهمة الأساسية للأئمة والدعاة في هذه المرحلة هي جعل المساجد منارات علمية وثقافية ومجتمعية لاستيعاب الجميع وخاصة الشباب لتوظيف طاقتهم لصالح أعمار ونمو البلاد وإبعادهم عن الغلو والتشدد.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة التدريبية لشباب الأئمة والدعاة بقاعة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل، اليوم الأحد، تحت عنوان "دور أئمة المساجد فى تحصين عقول الشباب من الأفكار المتطرفة".

وأكد العجمي على اهتمام الوزارة بنشر الفكر الوسطى المستنير من خلال الأئمة والدعاة ليس في المساجد فقط ولكن بمراكز الشباب والتجمعات الطلابية بالمدارس والجامعات والتجمعات الصناعية وقصور الثقافة وغيرها.

ووجه وكيل وزارة الأوقاف الأئمة إلى ضرورة الانصهار داخل ما يدور بعقول الشباب ومناقشتها بموضوعية وواقعية وبكل شفافية حتى يتم تحصين عقول الشباب من الأفكار المتطرفة وإبعادهم عن مخاطر التطرف والتشدد.​

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