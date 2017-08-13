القوات المسلحة السودانية تؤكد اكتمال ترتيبات جمع السلاح في دارفور وكردفان

الخرطوم - (أ ش أ)

أكدت القوات المسلحة السودانية اكتمال ترتيباتها لإنفاذ خطة جمع السلاح في ولايات دارفور وكردفان وذلك من أجل تعزير السلام والاستقرار الاجتماعي.. ودعت القوات إلى فرض الانضباط بهدف تطبيق القانون.

وطالب نائب رئيس أركان القوات البرية للتدريب شمس الدين كباشي خلال حضوره تمرين تقدم وهجوم كتيبة المشاه وتخريج مستجدين بمنطقة جبل النعام بجنوب دارفور اليوم -الأحد- أفراد القوات النظامية المختلفة بفرض الانضباط على أنفسهم لتطبيق القانون وجمع السلاح من أيدي المواطنين.

ومن جهته أكد قائد الفرقة ١٦ في نيالا محمد علي إبراهيم، اكتمال الجاهزية لجمع السلاح وبسط الاستقرار والطمأنينة للمواطنين.. مشيرا إلى مستوى الدريب والتأهيل الذي تم لمنسوبي وحدات الفرقة عبر الدورات والتمارين القتالية المتقدمة التي طبقت على الأرض.

وفي سياق متصل، أطلق وزير الشباب والرياضة بولاية جنوب دارفور أحمد جاه الدين خلال الاحتفال باليوم العالمي للشباب في نيالا مبادرة يقودها الشباب لدعم خطة جمع السلاح من أيدي المواطنين.. مؤكدا أن أخطر التهديدات التي تقف أمام مستقبل الشباب هي انتشار الأسلحة.

من جانبه، قال رئيس مكتب سلام دارفور مجدي خلف الله إن مشروع إنفاذ جمع السلاح من المدنيين في دارفور وفقا لتوجيهات رئاسة الجمهورية خطوة تمثل تطوراً نوعياً بالغ الأهمية لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في دارفور.

وطالب خلف الله، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة يوناميد بالقيام بمسئولياتهما وفقاً لما نصت عليه وثيقة الدوحة لإنجاح مشروع جمع السلاح في دارفور لأجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام.