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​الفريق حجازي يلتقي غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا

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مصراوي Masrawy

​الفريق حجازي يلتقي غسان سلامة المبعوث الأممي لدى ليبيا

08:50 م الأحد 13 أغسطس 2017

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رئيس قطاع حماية النيل: أزلنا تعديات لشخصيات كبيرة بالدولة.. ولا نخشى أحدًا - (حوار)

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رئيس قطاع حماية النيل: أزلنا تعديات لشخصيات كبيرة بالدولة.. ولا نخشى

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بالأزمة الليبة، اليوم الأحد،​ مع غسان سلامة المبعوث الدولي الجديد لدى ليبيا والوفد المرافق الذي يزور البلاد ضمن جولة في دول المنطقة ببداية مهمته الرسمية.

وتناول اللقاء استعراض الجهود المصرية وما أسفرت عنه نتائج الاجتماعات المصرية مع مختلف الأطراف لبلورة وصياغة سبل وآليات التوصل لتسوية سياسية للأزمة الليبية على أسس من التوافق الليبي وتراعي الثوابت الوطنية وشواغل كافة الأطراف الليبية وتضمن إقامة الدولة الليبية الموحدة والديموقراطية والخالية من التطرف والإرهاب وتوفر الأمن والرفاهية للشعب الليبي الشقيق، وتبادل الرؤى حول كافة الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والإقليمي والتي تصب في صالح الشعب الليبي.

وأكد حجازي حرص على تحقيق التسوية وفقاً للإطار الشرعي الذي يوفره الإتفاق السياسي الموقع بالصخيرات وتحت مظلة الأمم المتحدة ووفقاً للتوافق الليبي والتعاون مع كافة الجهود التي من شأنها الحفاظ على الوحدة الوطنية وأمن وسلامة الأراضي الليبية وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الليبي ودعم مؤسساته الشرعية.

وفى المقابل ثمّن المبعوث الدولي الجهود المصرية المبذولة على مدار الفترة السابقة، وأكد أهمية التواصل والتعاون مع مصر ومختلف الأطراف المعنية بالأزمة خلال الفترة القادمة خاصة مع إعطاء الأمم المتحدة والأمين العام أولوية متقدمة للازمة الليبية خلال المرحلة الحالية.

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