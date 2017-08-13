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روسيا: أزمة كوريا الشمالية تقترب كثيرا من إمكانية استخدام القوة

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مصراوي Masrawy

روسيا: أزمة تقترب كثيرا من إمكانية استخدام القوة

08:42 م الأحد 13 أغسطس 2017

روسيا: أزمة كوريا الشمالية تقترب كثيرا من إمكانية استخدام القوة

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروف

موسكو - (د ب أ)
حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد من أن مخاطر استخدام القوة لحل الأزمة التي تحيط بكوريا الشمالية مرتفعة للغاية.

وفي مقابلة مع قناة "روسيا 1" التليفزيونية، قالت زاخاروفا "إلى أي مدى وصل إليه الوضع.. إنه يقترب للغاية من احتمال مرجح بوقوع صراع مسلح".

وحذرت من وقوع كارثة حقيقية حال حدوث ذلك.

وقالت في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية إنه "إذا ما تم سيناريو القوة حقيقة وإذا ما تطور الوضع حقا بالشكل التي تهدد به إدارة واشنطن، فستكون هناك كارثة حقيقية".

ووفقا للمسؤولة الروسية، يبدو أن الولايات المتحدة لا تدرك عواقب صراع مسلح يمكن حدوثه "إذ سيؤثر على كل الدول في المنطقة وليس عليهم فقط".

وأشارت إلى أن "ممثلي الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس يطمئنون المواطنين بألا يقلقوا حيال ذلك لأنها (الحرب) لن تقتل الناس في الولايات المتحدة وستقتل الناس في دول أخرى ما يعني ضمنا أن الأمر لا يقتصر على كوريا الشمالية فقط، وأعتقد أنهم يقصدون كوريا الجنوبية أيضا".

كانت واشنطن وبيونج يانج تبادلتا تصريحات حادة خلال الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد الثلاثاء الماضي للصحفيين إن كوريا الشمالية يجب أن توقف تهديدها للولايات المتحدة وإلا سيكون رد واشنطن "بالنار وعنف بالغ بشكل لم ير العالم له مثيلا".

وفي وقت لاحق ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونج يانج "تدرس بعناية" خططا للقيام بضربة صاروخية على قاعدة أندرسن الجوية الأمريكية في جزيرة جوام الأمريكية بالمحيط الهادي.

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