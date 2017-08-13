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مفأجاة.. رئيس السكة الحديد قدم استقالته قبل حادث الإسكندرية (فيديو)

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مفأجاة.. رئيس السكة الحديد قدم استقالته قبل حادث الإسكندرية (فيديو) مفأجاة.. رئيس السكة الحديد قدم استقالته قبل حادث الإسكندرية (فيديو)

التحرير

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قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل، إن رئيس السكة الحديد قدم استقالته قبل يوم واحد من الحادث، مؤكدا أن قبول استقالة رئيس هيئة السكة الحديد يرجع إلى القصور في عمليات الصيانة.

وأضاف عرفات، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، :"رئيس هيئة السكة الحديد، اعتذرلي وقدم استقالته قبل حادث قطاري الإسكندرية بيوم واحد، فهو لم يكن راضيًا عن منظومة الصيانة في هيئة السكة الحديد.

وتابع:"السكة الحديد ليس بها نوع من التجمد، وهناك اهتمامًا بتطوير أداء كل العاملين في منظومة السكة الحديد"، مؤكدا أنه ستكون هناك مراقبة أسهل عقب إتمام عملية التطوير والتحديث للسكة الحديد.

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يذكر أن وزير النقل أعلن منذ قليل، قبول استقالة رئيس هيئة السكة الحديد.

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التحرير

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