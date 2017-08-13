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عالم أزهري: الشرع لا يعارض تحديد سن معينة لزواج الفتاة (فيديو)

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عالم أزهري: الشرع لا يعارض تحديد سن معينة لزواج الفتاة (فيديو) عالم أزهري: الشرع لا يعارض تحديد سن معينة لزواج الفتاة (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور عبدالعزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الفقهاء حددوا البلوغ وصلاحية الزواج للرجل والفتاة دون سن، مشيرا إلى أن الزواج يكون بعدما تظهر عليهما أعراض البلوغ.

وأضاف النجار خلال لقائه اليوم الأحد ببرنامج «ست الستات»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «كون الرجل أو المرأة صالحين للزواج هو أمر غير كافٍ وعلى المجتمع وضع التشريعات، فنحن نرى في كثير من الأحيان قتلا لبراءة الأطفال».

وتابع النجار: «زواج الفتاة في سن صغيرة لكي تتحمل المسئولية يعد ضياعا لزهرة عمرها، فالشرع لا يعارض زواج الفتيات بعد البلوغ، ولكن إذا رأى ولي الأمر أو البرلمان ضرورة تحديد سن معين للزواج فالشرع لا يعارض».

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وطالبت مارجريت عازر، عضوة مجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا.

وأوضحت «عازر» خلال لقائها اليوم الأحد ببرنامج «ست الستات»، المذاع على  قناة «صدى البلد» أسباب إطلاق دعوتها، قائلة: «زمان الفتاة كانت ممكن تتجوز وسنها 16 سنة بس كانت أم الزوج وأخواته بيبقوا موجودين فبيساعدوها في ظروفها المعيشية أما الآن فالزوج والزوجة يبدأون حياتهم في بيت منفصل عن بيت العائلة».

 

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التحرير

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