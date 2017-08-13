محافظ مطروح يلتقط صورا «سيلفي» على شاطئ الغرام

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كتب - محمد العمدة

صرح محافظ مطروح علاء أبو زيد بأن لجان التفتيش مستمرة في مراقبة الشواطئ طوال فترة الصيف، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة من قبل مجلس مدينة مرسى مطروح، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات لمصطافي وزائري المحافظة خلال موسم الصيف.

وفاجأ علاء أبو زيد «المصيفين» وزائري شاطئ الغرام، بجولة له على الشاطئ اليوم الأحد، للتعرف منهم على الخدمات المقدمة لهم وأسعار الشماسي، وفى نهاية جولته التقط صورا تذكارية و«سيلفى» مع المواطنين.

وأشاد المصطافون بجمال وسحر مطروح، والخدمات المقدمة على الشاطئ.

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ووجه المحافظ رئيس المدينة بمتابعة ومراقبة العاملين بالشاطئ بالتنسيق مع شرطة المرافق بالتواجد المستمر بالشواطئ للقضاء على ظاهرة زيادة الأسعار وضبط المخالفين، وكلفه بالاستجابة لشكوى أحد المصطافين بضبط جميع الدراجات البتش باجي في منطقة الإليزيه بعد تسببها في العديد من الحوادث.

وقرر أبو زيد إلغاء رخص الشماسي التي يقوم أصحابها باستغلال المصطافين وأهالي المحافظة برفع الأسعار، حفاظًا على شكل المحافظة سياحيًا.