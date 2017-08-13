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مهاب مميش: «سأقوم بجولات خارجية لجذب المستثمرين»

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مهاب مميش: «سأقوم بجولات خارجية لجذب المستثمرين» مهاب مميش: «سأقوم بجولات خارجية لجذب المستثمرين»

التحرير

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استقبل الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الأحد، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية، بحضور الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس إدارة هيئة قناة السويس وقياداتها، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وقال مميش، فى تصريحات صحفية، إن وزارة الاستثمار لها دور بارز فى دفع عجلة الاستثمار في منطقة القناة ضمن خريطة الدولة الاستثمارية، موضحًا أهمية تضافر جهود مختلف مؤسسات الدولة وتعاونها لتحقيق التنمية المنشودة وتغيير مستقبل المنطقة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويسهم في توفير فرص عمل للشباب.

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وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب توفير مناخ استثماري مدعوم ببنية تشريعية تضمن تحقيق مصالح الدولة وتصب في صالح المستثمر، وتابع بأن تنمية سيناء هى الوسيلة المُثلى للحفاظ على أمن واستقرار هذه البقعة الغالية من أرض الوطن.

واستعرض الفريق مميش التطورات المتعلقة بمشروعات التنمية وفرص الاستثمار المتاحة وسبل تذليل العقبات أمام المستثمرين، كما أطلع الفريق وزيرة الاستثمار على المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية بالمنطقة، وأعلن عن قيامه بجولات خارجية في القريب العاجل لجذب المستثمرين.

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التحرير

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