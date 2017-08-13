نشأت الديهي لوزير الأوقاف: «فين التقشف» (فيديو)

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، قرار وزارة الأوقاف بتخصيص 96 مليون جنيه لشراء فرش المساجد، قائلًا: "إحنا بنربط الحزام وهما بيصرفوا الفلوس على فرش!".
ووجه الديهي، خلال تقديمه حلقة اليوم الأحد ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن" حديثه إلى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا: "يا دكتور ده اسمه إيه والنبي، ده تبذير ولا ده كرم زيادة ولازم من اللوازم؟، 96 مليون وإحنا بنزود الأسعار الأكل والكهرباء عشان الأزمة".
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وتابع: "100مليون جنيه عشان فرش الجوامع صلي على الأرض أحسن، هو النبي كان بيصلي على سجادة؟ كان بيصلي على التراب فين التقشف يا وزير الأوقاف".