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برلمانية تطالب برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا (فيديو)

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برلمانية تطالب برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا (فيديو) برلمانية تطالب برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا (فيديو)

التحرير

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طالبت مارجريت عازر، عضوة مجلس النواب، برفع سن زواج الفتيات إلى 21 عامًا.

وأوضحت «عازر» خلال لقائها اليوم الأحد ببرنامج «ست الستات»، المذاع على  قناة «صدى البلد» أسباب إطلاق دعوتها، قائلة: «زمان الفتاة كانت ممكن تتجوز وسنها 16 سنة بس كانت أم الزوج وأخواته بيبقوا موجودين فبيساعدوها في ظروفها المعيشية أما الآن فالزوج والزوجة يبدأون حياتهم في بيت منفصل عن بيت العائلة».

وأشارت النائبة البرلمانية إلى تغير ظروف الزواج والمعيشة عن الماضي، مردفة: «الفتاة عندما تتزوج وهي لم تبلغ سن 21 عامًا، فهي تترك تعليمها من أجل تحمل مسئولية بناء أسرة وهذا ما يقضي على مساعي الدولة في تمكين المرأة في المجتمع». 

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وتابعت: «إذا كان المجتمع يمنع المرأة من إدارة الورث قبل سن 21 عاما، كيف تدير أسرة كاملة في سن أصغر من ذلك».

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التحرير

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