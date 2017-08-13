صرف 50 ألف جنيه تعويضًا لأسر ضحايا قطاري الإسكندرية

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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن بدء صرف تعويضات لأسر المتوفين ومصابي حادث قطاري منطقة خورشيد.

وأسفر الحادث الذي وقع أول من أمس الجمعة عن وفاة 41 شخصا وإصابة 179 مواطنا.

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وقال سلطان إنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأهالي المتوفى بالحادث، وتعويض المصابين بمبلغ يصل إلى٥٠ ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم عمل أبحاث اجتماعية للمصابين لبحث الحالات وتحديد المحافظات التابعين لها لتقديم مبلغ التعويضات كل بمحافظته.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، اليوم الأحد، أنه فور وقوع الحادث كلف مسؤولى مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بنشر فريق من الباحثين الاجتماعين للمستشفيات لعمل الأبحاث الاجتماعية لكافة المصابين، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بمخاطبة كافة المديريات التي يتبعها عنوان المصابين والمتوفين من خارج محافظة الإسكندرية، وذلك ليتسنى تقديم التعويضات اللازمة لهم.