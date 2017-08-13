أخبار عاجلة

رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو) -
مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية ) -
الشرطة الإسبانية تحذر من احتمال وقوع هجوم إرهابي في كامبريلس -
الشرطة الإسبانية تعتقل شخصين لهما صلة بهجوم برشلونة -
حزب المحافظين ناعيا رفعت السعيد: طالما عهدناه إنسانا وطنيا ونبراسا للحق -
التجمع: دفن "السعيد" مع زوجته بمدينة نصر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
التجمع: دفن "السعيد" بمقابر 6 أكتوبر.. والعزاء في مسجد عمر مكرم الأحد -
حبس "طبيب العبور" 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة محظورة -
مساء dmc - وزير التربية والتعليم : أي مواطن دفع أكثر من الرسوم المقررة لأي مدرسة سنعيد له "فلوسه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

صرف 50 ألف جنيه تعويضًا لأسر ضحايا قطاري الإسكندرية

Google+ Print
صرف 50 ألف جنيه تعويضًا لأسر ضحايا قطاري الإسكندرية صرف 50 ألف جنيه تعويضًا لأسر ضحايا قطاري الإسكندرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن بدء صرف تعويضات لأسر المتوفين ومصابي حادث قطاري منطقة خورشيد.

وأسفر الحادث الذي وقع أول من أمس الجمعة عن وفاة 41 شخصا وإصابة 179 مواطنا. 

شاهد أيضا

وقال سلطان إنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأهالي المتوفى بالحادث، وتعويض المصابين بمبلغ يصل إلى٥٠ ألف جنيه، مؤكدًا أنه تم عمل أبحاث اجتماعية للمصابين لبحث الحالات وتحديد المحافظات التابعين لها لتقديم مبلغ التعويضات كل بمحافظته.

وأوضح المحافظ، فى بيان له، اليوم الأحد، أنه فور وقوع الحادث كلف مسؤولى مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية بنشر فريق من الباحثين الاجتماعين للمستشفيات لعمل الأبحاث الاجتماعية لكافة المصابين، مشيرًا إلى أن المديرية قامت بمخاطبة كافة المديريات التي يتبعها عنوان المصابين والمتوفين من خارج محافظة الإسكندرية، وذلك ليتسنى تقديم التعويضات اللازمة لهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)