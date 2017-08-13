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الدميري: سقوط الطائرة الروسية ليس سببا في «تدهور السياحة»

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الدميري: سقوط الطائرة الروسية ليس سببا في «تدهور السياحة» الدميري: سقوط الطائرة الروسية ليس سببا في «تدهور السياحة»

التحرير

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قال هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة إن الهيئة بحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد لمواكبة التطورات التي تحدث على الساحة العالمية، قائلا: «نحن نمتلك الخبرات في الهيئة والتي تؤهلنا لذلك».

وأضاف الدميري في حواره اليوم الأحد ببرنامج «تعالى اشرب شاي» مع مراد مكرم على «نجوم إف إم»، أن أي منشأة تسويقية في أي موقع يجب أن يكون موظفوها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى ضرورة الاستثمار في العامل البشري، منوهًا بأن الكفاءات الموجودة في الهيئة بحاجة للتطوير لأنه منذ 1981 ولم يطرأ على الهيئة التطوير المطلوب.

وأشار إلى أن هيئة تنشيط السياحة أنشئت عام 1981 وتتبع وزارة السياحة وتعد هي الذراع التسويقي الحكومي لمنظومة السياحة المصرية، حيث لها 3 أهداف هي: إظهار الشكل الحضاري للدولة، وتسويق في الخارج، بالإضافة إلى ربط المواطن المصري بتراثه وتاريخه كنوع من التسويق الداخلي.

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وتابع رئيس الهيئة: «كلفت من رئيس الوزراء في أغسطس 2016 بمنصب مساعد وزير السياحة، ثم عقب ذلك تم تكليفي برئاسة هيئة تنشيط السياحة».

ولفت الدميري إلى أن ما وصلت إليه السياحة الآن ليس بسبب الطائرة الروسية وإنما بسبب مشاكل متراكمة منذ عشرات السنين، قائلا: «الأزمة في غياب صناعة السياحة حيث نتعامل مع السياحة منذ القدم على أنها مادة خام فقط من شواطئ وآثار، ولم ننتبه إلى ضرورة وجود تنمية مستدامة من خدمات وبنية تحتية لمساعدة القادمين إلى مصر».

وأكمل: «كنا نتعامل لفترات طويلة مع السائح على أنه مشترٍ، والآن يجب التعامل معه على مبدأ أنه سفير في دولته»، لافتًا إلى أن السياحة أصبحت تجربة.

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التحرير

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