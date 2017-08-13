حسام البدري يُعنف لاعبي الأهلي في مران «نهائي الكأس»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عنف حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق، خلال التقسيمة التي أقيمت في المران الجماعي، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاء ذلك، بسبب التدخلات العنيفة من قبل اللاعبين، ما تسبب في تعرض الثنائي مؤمن زكريا وأحمد حمودي لكدمات في وجه القدم.

وجاءت كدمة مؤمن زكريا خلال كرة مشتركة مع حسام عاشور، بينما جاءت إصابة حمودي بعد تدخل ميدو جابر.

شاهد أيضا

وواصل حمودي ومؤمن زكريا التقسيمة بعد الخضوع للفحص الطبي من قبل خالد محمود، طبيب الفريق.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، في تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، في نهائي مسابقة كأس مصر.