بدء صرف تعويضات أسر ضحايا "قطاري الإسكندرية"

الإسكندرية - محمد عامر:

قال محافظ الإسكندرية، الدكتور محمد سلطان، إنه تم البدء في صرف تعويضات أسر المتوفين ومصابي حادث قطاري خورشيد بحي المنتزه أول شرقي المدينة.

وأوضح المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسر المتوفيين، وتعويض المصابين بمبلغ يصل لـ ٥٠ ألف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إجراء أبحاث اجتماعية لبحث حالات المصابين.

وأضاف المحافظ أن فريق من الباحثين الاجتماعيين واصل على مدار اليومين الماضيين المرور على المستشفيات لحصر جميع المصابين، لافتًا إلى أنه تمت مخاطبة كل المديريات التي يتبعها المصابين والمتوفين من خارج محافظة الإسكندرية لصرف التعويضات اللازمة لهم.

وكان نحو 42 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 167 آخرين، أمس الأول الجمعة، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ اكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد - الإسكندرية"، بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".​​​