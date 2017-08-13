محافظة الإسكندرية عن واقعة القطار 29: الفرامل تعطلت في سيدي بشر

الإسكندرية - محمد عامر:

أصدرت محافظة الإسكندرية بيانًا رسميًا لتوضيح واقعة فقدان سائق القطار رقم (29) خط أبو قير، السيطرة على القطار، اليوم الأحد، بسبب عطل بالفرامل، ما أدى لغضب الركاب وتجمهرهم على السكة الحديد وهرب السائق.

وأفاد البيان أن عطل مفاجئ حدث بفرامل القطار رقم ٢٩ المتجه إلى محطة مصر بعد خروجه من محطة سيدي بشر، فيما أبلغ السائق هيئة السكة الحديد فور حدوث العطل.

وأضاف البيان أنه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة بمحطة فيكتوريا إلى أن تمت السيطرة على القطار في محطة الرمل الميري دون حدوث أية مشكلات، وتخزينه واستبداله في الحال بقطار آخر.

ونفى البيان ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعمد سائق قطار أبو قير تجاوز السرعة المقررة وعدم توقفه بمحطة فيكتوريا بسبب ذلك.

وكان ركاب القطار تجمهروا على السكة الحديد بمحطة الرمل الميري بعدما أصيبوا بحالة من الرعب والغضب لفشل السائق في السيطرة على القطار وعدم تمكنه من إيقافه بمحطة فيكتوريا، وهروبه عقب ذلك تاركًا القطار.​