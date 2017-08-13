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تراجع أعداد مصابي "قطاري الإسكندرية" بالمستشفيات لـ 42 بينهم 11 حالة خطرة

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تراجع أعداد مصابي "قطاري الإسكندرية" بالمستشفيات لـ 42 بينهم 11 حالة خطرة تراجع أعداد مصابي "قطاري الإسكندرية" بالمستشفيات لـ 42 بينهم 11 حالة خطرة

مصراوي Masrawy

تراجع أعداد مصابي "قطاري الإسكندرية" بالمستشفيات لـ 42 بينهم 11 حالة خطرة

07:42 م الأحد 13 أغسطس 2017

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، تراجع أعداد مصابي حادث تصادم قطاري الإسكندرية الذي وقع أول من أمس الجمعة إلى 42 حالة فقط، وذلك بعد خروج نحو 90 مصابًا من مستشفيات المحافظة.

وقال حجازي، في تصريح صحفي اليوم الأحد: "تراجع عدد المحجوزين بالمستشفيات الحكومية إلى 42 مصابًا حاليًا، بعد تماثل 11 مصابًا للشفاء اليوم من أصل 53 كانوا يتلقون العلاج حتى أمس السبت".

وأضاف حجازي أن المصابين الـ 42 بينهم 11 حالة خطيرة، تم حجزها بوحدات العناية المركزة بمستشفيات الأميري الجامعي، والطوارئ بسموحة، ومصطفى كامل.

وكان نحو 41 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب 167 آخرين، أمس الأول الجمعة، إثر اصطدام القطار رقم ١٣ اكسبريس "القاهرة - الإسكندرية" بمؤخرة القطار رقم ٥٧١ "بورسعيد - الإسكندرية" بالقرب من محطة خورشيد على خط "القاهرة - الإسكندرية".​

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